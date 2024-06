Bari, riapre il centro vaccinazioni del quartiere San Paolo

BARI – Torna nuovamente operativo il centro vaccinazioni del quartiere San Paolo di Bari, in via Sassari 1. Nelle scorse ore il direttore generale facente funzioni Asl, Luigi Fruscio, ha incontrato il personale del Dipartimento di prevenzione nei nuovi ambienti dell’ambulatorio. L’intervento di riqualificazione e adeguamento – curato dall’Area tecnica aziendale – ha comportato una migliore distribuzione degli spazi, con un’ampia sala d’attesa, una zona giochi a servizio dei piccoli utenti, una stanza ambulatorio, e una segreteria, oltre ai servizi igienici, depositi e spogliatoi. Servirà un bacino d’utenza che comprende 45mila persone. È uno dei sei presidi vaccinali distribuiti nei punti nevralgici della città di Bari e si inserisce nella più ampia rete vaccinale della Asl del capoluogo composta da 43 uffici del Servizio di igiene e salute pubblica presenti sul territorio. Negli ultimi due anni il centro vaccinale del San Paolo era stato trasferito temporaneamente nell’hub di Catino. L’offerta vaccinale del centro di via Sassari è completa e prevede- come da calendario vaccinale della Regione Puglia – tutte le vaccinazioni classificate per età, quindi da 0 a oltre 65 anni, dall’Epatite b al Meningococco, dall’Influenza al Rotavirus, dall’ Hpv all’Herpes Zoster.

