BARI – Un avvio un po’ a rallentatore quello per il vaccino bivalente che è arrivato anche negli hub e nei centri vaccinali della Asl Bari. Al momento sono circa 600 le dosi distribuite su tutto il territorio ma altre ne arriveranno nei prossimi giorni. La fase di start up è iniziata molto a rilento ma sicuramente nelle prossime settimane, con l’avanzare della stagione autunnale, il numero dei soggetti che si sottoporranno alla seconda booster sicuramente crescerà. La vaccinazione resta fortemente consigliata per i soggetti over 65 e i fragili ma, come sottolineano dalla Asl Bari, possono sottoporsi tutti gli over 12.