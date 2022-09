BARI – Porta futuro si evolve e da semplice contenitore che fa incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro, diventa una vera e propria struttura in grado di attrarre anche potenziali investitori nella città come grandi imprese e major internazionali offrendo loro tutto il supporto logico e informativo disponibile per far investire nel capoluogo pugliese. E così nei locali da poco ristrutturali di una parte della ex Manifattura Tabacchi, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, la struttura si spogli del solo titolo di job center e diventa 2.0 con tirocini, corsi formativi, aule incontro e di matching.