MANFREDONIA – Un riconoscimento per l’importanza istituzionale di Acquedotto Pugliese e per la creazione della web tv Tva. La Fondazione Re Manfredi ha assegnato ad Aqp il 29esimo “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” per la sezione Innovazione e sostenibilità. Nella motivazione che ha accompagnato il premio si sottolinea l’importanza istituzionale e strutturale di Acquedotto Pugliese (il più grande acquedotto d’Europa) e il vivo apprezzamento per la creazione della web tv – Tva, uno strumento innovativo con cui promuovere la cultura dell’acqua e valorizzare del territorio e le comunità locali. Il premio è stato ritirato a Manfredonia, nel foggiano, dalla direttrice generale di Aqp Francesca Portincasa nel corso della seconda serata del Festival Terre d’Acqua. Nel suo intervento la direttrice generale ha anche annunciato il pieno sostegno di AQP alla creazione, a Manfredonia, nello storico immobile di Via Scaloria, di un museo dell’acqua. Un progetto promosso dalla Fondazione “Re Manfredi” che ha già incontrato l’interesse di importanti partner istituzionali.