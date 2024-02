Bari, presidente Amtab: ‘Indagate solo 4 persone su 800’

“In questo momento siamo uniti e abbiamo voglia di riscattare l’immagine di un’azienda che lavora, con 780 famiglie che vivono per essa. Gettare tutto questo fango su un’azienda di quasi 800 persone solo perché quattro in questo momento sono state raggiunte da un provvedimento, mi sembra davvero pesante da affrontare. Vogliamo assolutamente che venga fatta luce”. Lo ha detto a Telebari Angela Donvito, presidente di Amtab, la municipalizzata per il trasporto urbano di Bari, parlando dell’indagine che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di 130 misure cautelari e da cui sono emerse infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella stessa Amtab.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author