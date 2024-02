Bari, Cdx a Emiliano: ‘Finalmente risponde, lo abbiamo colpito’

“Finalmente, per la prima volta, il presidente Emiliano si degna di rispondere all’opposizione. È la dimostrazione che abbiamo colpito nel segno con la nostra domanda: se a Bari, come ha detto lui riferendosi all’inchiesta, c’è bisogno di una ripassata, in Regione Puglia di cosa c’è bisogno? Il presidente non risponde, però, nel merito: non una parola sull’elenco delle “bonifiche” necessarie nella sua amministrazione… ma ci accontentiamo del risultato, ovvero di una seppur vaga risposta. Una delle rarissime risposte del presidente”. Così in una nota i gruppi consiliari di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani.

