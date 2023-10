Bari, premio CSEN per Di Cesare: “Sono rimasto per riportare il club in A”

BARI – Valerio Di Cesare, premiato per meriti sportivi col trofeo Csen a Bari, si esprime cosi in breve sulla sua permanenza in biancorosso: “Siamo arrivati a un minuto e mezzo dal sogno, dispiace perché ci tenevamo. Ancora oggi fa male, ma vogliamo lasciarci alle spalle tutto questo. Questo è il mio ultimo anno che gioco ma voglio chiudere questa cicatrice l’11 giugno prossimo. Ce la metteremo tutta”.

