Virtus Francavilla, Villa: “Deluso dall’atteggiamento dei miei ragazzi”

MONOPOLI – Mister Villa commenta cosi ai microfoni di Antennasud la sconfitta della Virtus Francavilla contro il Monopoli: “Non credo che non abbia funzionato niente, mi dispiace perché pensavo in una reazione da parte della squadra. Bisogna continuare a giocare e a lavorare, anche dopo i gol presi. Sono veramente deluso dall’atteggiamento dei ragazzi, non ho visto la cattiveria giusta. E lo farò presente a loro. Abbiamo dei limiti su cui lavorare, alcuni dei calciatori sono giovani. Tifosi assenti? Dobbiamo essere noi a dare loro delle soddisfazioni, naturalmente dispiace la loro assenza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp