Monopoli, Tomei: “Vittoria premio meritato per i ragazzi. Spero sia nuovo inizio”

MONOPOLI – Prima vittoria alla guida del Monopoli per mister Francesco Tomei. Che non nasconde la sua gioia ai microfoni di antennasud: “Siamo molto contenti, questo è un premio che i ragazzi meritavano da diverso tempo. Hanno raccolto dopo il lavoro prodotto in tutto questo periodo, sono felice per loro. La settimana trascorsa per noi è stata normalissima, siamo sereni nel lavoro e diamo sempre il massimo. Soprattutto sul piano emotivo siamo stati bravissimi, a volte queste situazioni si possono pagare. Sicuramente questo può essere un nuovo inizio, dobbiamo continuare su questa strada”.

