Le dichiarazioni del tecnico melandrino, Emilio Longo, post Picerno – Messina (1-1) VEDI CRONACA E TABELLINO

“Non si può chiamare un rigore come quello che abbiamo subito. Un rigore assurdo. Abbiamo fatto una partita di stenti contro una buona squadra. Un secondo tempo dominato. Un calcio di rigore così non esiste: caratterizza una partita, gli sforzi, la disponibilità e la voglia di fare. Non dobbiamo costruirci un alibi significa che non dobbiamo proprio far entrare in area gli avversari. Non è facilissimo farlo ma ci proveremo”.

