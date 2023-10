Termina in parità la sfida tra Picerno e Messina (1-1)

Nona Giornata di campionato vede avversario dell’Az Picerno di Emilio Longo il Messina di mister Giacomo Modica. Siciliani alla ricerca dei primi tre punti in trasferta. Lucani che mancano l’appuntamento con la vittoria da tre giornate dopo i due pareggi con Sorrento e Benevento e la sconfitta a Crotone.

In cronaca. La prima occasione è di marca ospite con l’ex, Emmausso, che con un tiro forte ma centrale impegna Summa alla respinta. Risponde il Picerno con Gilli al decimo che di testa non imprime la giusta forza al pallone. Al ventesimo a provarci è capitan Esposito che in un inedito ruolo di sottopunta – trova lo spazio per il destro ma non inquadra la porta. A due minuti dal termine del primo tempo Vitali, tra i più attivi in campo, tutto solo in area, non sfrutta un buon cross dalla destra colpendo di male di testa. Al 45esimo occasione ghiottissima per il Messina con Ragusa che da due passi dalla porta – di testa – sfiora il palo. Replica il Picerno 60 secondi dopo con Vitali che costringe Fumagalli alla deviazione in corner. Si va negli spogliatoi.

Nella ripresa al 51esimo è Emmausso a provarci dalla distanza: palla sul fondo. Per sbloccare la partita bisogna andare al minuto 70: è il solito Esposito – spostato nel suo ruolo di esterno sinistro – ad avviare l’azione con un cross per Guerra che impegna Fumagalli alla respinta che termine sul piede di Albadoro che serve un assist comodissimo per il numero 9 (Murano) melandrino (1-0) che sigla la nona rete stagionale. Ma passano solo due minuti e il signor Vergaro concede un discutibile panalty al Messina per un fallo di Gilli: sul dischetto si presenta Emmausso (1-1) che spiazza Summa e riporta il match in parità. A quattro minuti dal termine Plescia ha sul destro la palla del possibile vantaggio ma a pochi metri da Summa svirgola incredibilmente. Al 90esimo Fumagalli salva letteralmente il Messina mettendo una pezza sul tiro a botta sicura del neoentrato Santarcangelo.

Termina così una gara sostanzialmente equilibrata. È una decisione arbitrale a concedere ai siciliani un punto importante conquistato contro un Picerno che nonostante il solito Murano è mancato un po’ in fase di gioco costruzione offensiva. Un pareggio che comunque allunga una striscia importante di risultati per una compagine – quella melandrina – che rimane incollata nelle parte alta della classifica.

IL TABELLINO DI PICERNO – MESSINA (1-1)

Venerdì 20 ottobre 2023, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 9a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Guerra, Allegretto, Gilli, Garcia; Gallo (89’ Graziani), De Ciancio (65’ Pitarresi); De Cristofaro (46’ Albadoro), Esposito E., Vitali; Murano (89’ Santacangelo).

A disp.: Merelli, Esposito A., Maiorino, Ciko, Biasol, Savarese, Diop.

All.: Emilio Longo

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Ortisi, Ferrara, Manetta (72’ Polito), Salvo (81’ Darini); Cavallo (90’ Giunta), Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia (90’ Luciani), Ragusa (81’ Scafetta).

A disp.: De Matteis, Buffa, Zunno, Tropea.

All.: Giacomo Modica

Arbitro: Vergaro (Bari)

Guardalinee: Pinna (Oristano) – Pandolfo (Castelfranco Veneto)

Quarto Uomo: Cortale (Locri)

MARCATORI: 70’ Murano, 75’ Emmausso (r),

AMMONITI: 4’ De Cristofaro, 24’ Franco, 33’ Ferrara, 48’ Garcia, 52’ Manetta, 74’ Guerra, 77’ Cavallo, 80’ Salvo, 95’ Gilli.

CORNER: 3 – 4

RECUPERO: 2’ – 5’

SPETTATORI: 582 + 111 ospiti per un incasso di 5.360,5 euro

