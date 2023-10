Il Monopoli si aggiudica il “Clasico” della Serie C: 3-0 con la Virtus

Il Monopoli si aggiudica il “Clasico” della Serie C, superando 3-0 la Virtus Francavilla al “Veneziani”. Il primo squillo di giornata è del Monopoli: al 4’ Santaniello calcia con il destro trovando la parata di Forte. Passano 10 minuti e cambia il parziale: il Monopoli si porta in vantaggio con Santaniello al termine di un’azione nata dalla sinistra. Spiovente raccolto da D’Agostino, che serve il proprio numero 9 per il gol dell’1-0. Prima gioia stagionale per l’ex Turris, che esulta abbracciando mister Tomei. Sul capovolgimento di fronte ci prova Macca, ma strozza troppo il destro e conclude al lato. Al 25 i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Borelllo, che trova la grande riposta di Forte. A ridosso del 45’ Artistico colpisce la traversa dopo aver colpito di testa su cross teso di Risolo. Ad inizio ripresa ci prova subito Giovinco dalla distanza, pallone che si perde sul fondo. Al 5’ arriva il raddoppio del Gabbiano, che raddoppia con la doppietta di Santaniello: erroraccio di De Marino che fornisce un assist involontario al centravanti avversario. All’11’ il Monopoli sciupa clamorosamente il 3-0. Sugli sviluppi di un contropiede De Santis trova prima la respinta corta di Forte, poi calcia al lato a porta praticamente sguarnita. Al 23’ ha un’altra chance Starita, ma trova i guantoni dell’estremo difensore avversario. Al 27’ Lo Duca appena entrato sgambetta D’Agostino in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri Starita non sbaglia, spiazza Forte e sigla la rete del 3-0. Sesto centro in campionato per il capocannoniere del Monopoli, che ipoteca il successo. Al 35’ Polidori calcia alto, anche se non di troppo, sopra la porta difesa da Perina. I padroni di casa chiuderanno la contesa in 10 a causa dell’espulsione rimediata da Spalluto a partita praticamente finita, dopo un fallaccio commesso su Accardi. Termina dopo 4 minuti di recupero il derby del Veneziani: vince e convince il Monopoli, non riesce a riscattarsi la Virtus Francavila.

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA 3-0

Reti: 14′ e 5’st Santaniello, 28’st rig. Starita(M)



S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Viteritti(25’st Angileri), Fornasier, Ferrini, De Santis; Hamlili, Vassallo(38’st Spalluto), Hamlili; Borrello(14’st Peschetola), Starita, D’Agostino(38’st Riccardi); Santaniello(38’st Piarulli).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Di Benedetto, Cristallo, Simone, Mazzotta, Iaccarino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino(13’st Gavazzi); Di Marco(24’st Lo Duca), Izzillo, Macca(24’st Polidori), Risolo, Biondi(24’st Enyan); Giovinco(40’st Zuppel), Artistico.

All.: Villa.

A disp.: Carretta, Lucatelli; Polidori, Carella, Lo Duca, Serio, Yakubiv, Vapore, Enyan, Martina, Fekete, Latagliata.

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Michele Decorato della sezione di Cosenza e Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno. Quarto ufficiale: Marco Giordano della sezione di Matera.

Ammoniti: Vassallo, Starita, Perina, De Santis, D’Agostino(M); Gavazzi(F). Espulsi: 49’st Spalluto.



Note: Recupero 3’ p.t., 4’ s.t.; angoli 2-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, biancoceleste per il Francavilla. Spettatori 2215 di cui 1356 abbonati.

