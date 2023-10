Lecce, Sticchi Damiani: “Il nostro percorso viene da lontano. Derby col Bari? Spero di farlo”

BARI – Ha ritirato a Bari il premio CSEN per meriti sportivi e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si esprime cosi: “Per me è un onore ricevere questo riconoscimento. In questo momento la Puglia sta esprimendo tante belle realtà e non solo il Lecce. Auguro a tutte le squadre pugliesi di poter arrivare sempre più in alto. Il modello scelto da noi, con giovani e settore giovanile, è difficile da scegliere. Ma devo dire che in questo momento stare in Serie A rappresenta un valore importante. Il nostro percorso viene da lontano, non si può fare tutto e subito. Abbiamo investito nel corso degli anni”.

Non sono andate giù tutte le questioni legate al calcio scommesse e soprattutto verso chi ha provato ad ipotizzare un suo eventuale coinvolgimento: “Ho fatto diverse denunce, l’iniziale del nome non c’entra nulla con me. Si tratta di una fake news. Nella mia vita non ho mai comprato nemmeno un gratta e vinci. Certo, viviamo in un momento storico particolare”.

Mai verificatosi un derby col Bari. La speranza di disputarne uno comunque rimane: “Sono presidente da ormai sette anni e questo derby non l’ho mai conosciuto. Non c’è mai stata occasione, quest’anno pensavo e speravo potesse accadere anche in Coppa Italia ma non è accaduto. Mi auguro accada il prima possibile”.

