Bari: Piccolo arsenale in cantina, arrestato incensurato

Condividi su...

Linkedin email

Gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato un incensurato di 65 anni trovato in possesso di un piccolo arsenale, tra cui due fucili con la matricola abrasa. In una cantina nei pressi dell’abitazione del 65enne, i poliziotti hanno trovato tre fucili e più di un migliaio di cartucce. Dai primi accertamenti, è emerso che una delle armi era stata rubata nel 2015 a Fasano, nel brindisino, mentre le altre due, su cui sono in corso rilievi scientifici, hanno la matricola abrasa. Le armi ritrovate sono state sequestrate.