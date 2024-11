Bari, una performance nel parco contro la Violenza sulle donne

BARI – Una serie di appuntamenti per coinvolgere e sensibilizzare sempre più la cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, puntando su una vera e propria educazione al rispetto della donna, con particolare riguardo agli uomini, e a partire dai più piccoli, dalle scuole. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Municipio II di Bari, in collaborazione con una serie di realtà attive sul territorio, ha promosso un programma di appuntamenti ideati per sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno in crescita costante. Si inizia con la performance artistica “Voci di memoria” a Parco 2 Giugno, proprio ai piedi di “Pari Dignità”, l’installazione permanente inaugurata lo scorso luglio per il superamento degli stereotipi di genere

