Gli scienziati dell’Uniba per difendere Galileo

BARI – Un gioco di improvvisazione e divulgazione scientifica, in cui scienziati, accademici e storici del nostro tempo sono chiamati ad aiutare Galileo durante il processo al cospetto del Sant’Uffizio, e, per non essere condannati loro stessi, dovranno scegliere con cura le parole e i concetti da usare per supportare la sua causa. Tutto questo è “Galileo’s Calling”, l’appuntamento organizzato dal Dipartimento interateneo di Fisica di Bari, nel programma di celebrazioni dei 100 anni di UniBa. Lo spettacolo al Teatro Forma di Bari è ideato e condotto da Francesco Lancia, autore e voce di Radio Deejay.

