Bari, per l’attacco nuovo tentativo per Fumagalli

Dopo aver già chiesto informazioni su di lui a gennaio, il Bari ci riprova. Uno dei possibili obiettivi di mercato della società biancorossa è Tommaso Fumagalli: giovane punta centrale classe 2000, nella stagione appena trascorsa si è diviso tra C e B indossando la maglia della Giana Erminio nella prima parte di stagione (21 presenze e 12 reti) e quella del Como nella seconda (5 presenze e promozione in A a fine stagione). Nuovo tentativo in corso.

