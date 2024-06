Lutto in casa New Basket Brindisi: morto Tullio Marino, papà del presidente Nando

Lutto in casa New Basket Brindisi, sponsorizzata Valtur nella prossima stagione di A/2, con la comparsa di Tullio Marino, 88 anni, capostipite della famiglia Marino, padre del presidente Nando e nonno di Tullio Marco, attuale general manager della società biancazzurra:

Tullio Marino si è sempre distinto per la competenza, il garbo, la disponibilità, l’altruismo manifestati nel suo lungo impegno imprenditoriale nonché nel supporto a varie iniziative in campo sportivo e sociale. La passione per la pallacanestro ha segnato il percorso di una vita intera, legando per sempre la sua famiglia e le generazioni a seguire.

I funerali si svolgeranno lunedì 1 luglio alle 15,30 presso la Cattedrale di Brindisi.

Alla famiglia Marino vanno le condoglianze di tutta la redazione di Antenna Sud e del Gruppo editoriale Distante.

