Bari, il parco mezzi di Amtab punta sul green

BARI – Si aggiungono altri 11 bus ibridi al parco mezzi dell’Amtab di Bari. Nelle scorse ore il sindaco Antonio Decaro ha tenuto a battesimo i nuovi autobus ibridi che si aggiungono ai 38 già messi in circolazione sulle strade del capoluogo a dicembre scorso. Si tratta di mezzi ibridi da 12 e 18 metri. Altri ne arriveranno nelle prossime settimane per un totale di 198 quasi tutti elettrici, quindi con un impatto zero per l’ambiente. In questo modo l’azienda continua il rinnovo del suo parco mezzi, che proseguirà con mezzi a metano previsti per giugno 2024, prima di avviare ulteriori innesti di autobus con tecnologia “full-electric”. I nuovi mezzi sono dotati di pedane per consentire l’accesso a persone con ridotte capacità motorie, posti per carrozzelle, dispositivi di frenata assistita, impianti antincendio nel vano motore, sistemi di videosorveglianza interna, sistemi di geolocalizzazione e dispositivi di conteggio per la salita e discesa dei passeggeri che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata per la prima volta sui bus del trasporto pubblico.

