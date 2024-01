Barletta, il Pug e il Piano casa regionale

BARLETTA – Case green, meno pianificazione e maggiore margine di intervento per i cittadini: il nuovo Piano casa – approvato dal Consiglio regionale pugliese lo scorso dicembre – si muove in questo perimetro e nello stesso raggio di azione vuole articolarsi il Pug, piano urbanistico generale. Questo il tema al centro del convegno promosso da “Associazione Avvocati Barletta” al quale ha preso parte anche una rappresentanza dell’Ordine degli ingegneri e di quello degli architetti della sesta provincia pugliese. È emerso che il Piano urbanistico generale del Comune di Barletta – dopo diversi anni dall’avvio – necessiti di idee, vecchie ed anche nuove, per la sua formulazione. Questo anche con un’analisi attenta della legge approvata dalla Regione che pare non convincere qualcuno.

