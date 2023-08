Bari, all’Oncologico la cartella clinica è su tablet

BARI – Sanità digitale direttamente al letto del malato all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari dove adesso medici e infermieri nei reparti di degenza hanno a disposizione uno speciale tablet con cui aggiornare la cartella clinica elettronica del paziente. Sono in tutto 26 i device attualmente in dotazione all’oncologico di Bari: il personale sanitario potrà consultare tutta la storia clinica del paziente ricoverato, aggiornare i dati sanitari, consultare i risultati delle analisi e degli esami eseguiti, annotare prescrizioni e terapie e, qualora necessario, richiedere la firma per il consenso informato grazie alla tavola grafometrica per la firma digitale. Proprio perché pensato per gli ambienti ospedalieri, il tablet è anche sterilizzabile.

La cartella clinica elettronica è uno dei progetti di sanità digitale finanziato dalla Regione Puglia che coinvolge tutte le aziende sanitarie regionali, con l’obiettivo di uniformare i percorsi clinici e ambulatoriali ed avere un’unica soluzione condivisa per la gestione informatizzata dei dati del paziente e della sua storia clinica. Medici e infermieri, reparto per reparto, hanno seguito quattro settimane di formazione e affiancamento per imparare a padroneggiare tutte le potenzialità della cartella clinica elettronica: grazie all’integrazione con i sistemi di gestione della diagnostica per immagini, il medico può consultare direttamente su pc i risultati delle tac o degli elettrocardiogrammi. Il medico inoltre potrà prescrivere e prenotare visite ed esami, grazie all’integrazione con il Centro Unico di Prenotazioni, facilitando enormemente l’accesso dei pazienti ai servizi sanitari.

