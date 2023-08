AslBa, 6,2 milioni per restyling ospedale San Paolo

BARI – Dalla Regione all’Asl Bari 6 milioni e 200mila euro per riqualificare l’ospedale San Paolo. Accessibilità, accoglienza e sicurezza sono gli elementi attorno ai quali ruota il restyling della struttura sanitaria. Sarà messo in atto un rimodellamento complessivo degli spazi sia interni che esterni. Sono previsti nuovi accessi per il personale, isole pedonali, e un’area parcheggio videosorvegliata con 600 posti auto. Nella zona esterna sarà rifatto il manto stradale, migliorata l’illuminazione e curato il verde. All’interno, invece, è stata stabilita la ristrutturazione dell’area di portineria, al fine di potenziare il controllo e la gestione di tutti gli accessi per gli utenti ed incrementare la sicurezza di visitatori, pazienti e operatori. Saranno realizzate sale di attesa confortevoli corrispondenti ai piani dove si trovano reparti e ambulatori con annessi servizi igienici, accessibili alle persone con disabilità. E ancora un intero piano, il settimo, sarà rimesso a nuovo per ospitare reparti e degenze di alta specializzazione. “Il programma di interventi – spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce – andrà a risolvere definitivamente criticità e disagi storici legati alla viabilità interna ed esterna”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp