Bari, omicidio a Santo Spirito: 60enne accoltellato in casa

Bari – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato a Bari, in via Torino nella ex frazione di Santo Spirito. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da diverse coltellate. A quanto si apprende, sarebbe stato il vicino di casa a ritrovare il corpo senza vita in una pozza di sangue, allertando subito i carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author