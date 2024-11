Bari, oltre 100 volontari per ripulire Giardino Morvillo: raccolti 410 kg di rifiuti

Nella mattinata di domenica 24 novembre, il Giardino Francesca Laura Morvillo, antistante il Parco 2 Giugno, è stato protagonista di una straordinaria iniziativa ambientale: oltre 100 volontari hanno partecipato alla tappa del “Plastic Free Bari in Tour”, promossa dai referenti locali dell’associazione Plastic Free Onlus. Con il patrocinio del Comune di Bari, dell’Assessorato al Clima e alla Transizione Ecologica e della Commissione per le Politiche Giovanili, la giornata ha registrato risultati importanti, con 410 chili di plastica e rifiuti rimossi.

Tra i partecipanti anche Francesca Bottalico, presidente della Commissione, che ha sottolineato l’importanza di azioni concrete per il territorio. “Siamo orgogliosi della crescente partecipazione”, hanno dichiarato Antonella Marchitto, Silvana Mitolo, Gabriele Carofiglio e Davide Santacroce, referenti di Plastic Free Onlus Bari. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare sempre più persone, non solo attraverso la raccolta dei rifiuti, ma anche diffondendo una cultura del rispetto per l’ambiente”.

L’evento ha coinvolto anche associazioni come IKEMANA Ride, WEEC e Terreno, promotrice di una biciclettata ecologica, oltre a numerosi studenti Erasmus e volontari stranieri grazie al supporto di Erasmus Student Network. Fondamentale il contributo di attività locali come Punto Materia, Mademan e Supermercati Famila, che hanno fornito materiali per la raccolta.

Nei giorni precedenti, oltre 120 bambini delle scuole d’infanzia del quartiere Carrassi sono stati coinvolti in attività educative, a testimonianza di un impegno intergenerazionale per l’ambiente. Plastic Free Bari conferma così il suo ruolo di riferimento per il territorio, con un nuovo appuntamento già fissato per dicembre nel quartiere Murat.

