Bari, nuove sale ambulatoriali all’Irccs di Bari

BARI – Tre stanze per i medici, una sala riunioni per i team multidisciplinari, un ambulatorio per le consulenze onco-genetiche per i tumori eredo-familari, sale infusione, un ufficio di front-office. Un ambulatorio per il pre-ricovero chirurgico, e una sala con una poltrona odontoiatrica per la diagnosi e la cura dei tumori del cavo orale.

Nuovi ambienti e più servizi per i pazienti oncologici all’Istituto Tumori di Bari ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Al termine dei lavori di riorganizzazione e ammodernamento, il piano terra dell’Istituto ospita adesso nuovi ambulatori per visite ed esami per chi ha una sospetta diagnosi, per chi è già in trattamento oncologico e per chi è in follow up. Il servizio partirà da settembre. Nuova organizzazione anche per il servizio di fisiatria e fisioterapia che vanta, unico caso in Puglia, una palestra per la riabilitazione dei pazienti oncologici ricoverati. Sono state poi allestite due sale per le infusioni chemioterapiche, per un totale di 9 poltrone infusionali, destinate ai pazienti con tumore del tratto gastroenterico. Nuova collocazione, infine, per il servizio di psiconcologia.

