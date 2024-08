Bande a sud, il folklore delle bande da giro a Trepuzzi

BARI – L’immaginario e la pratica della banda come patrimonio da salvaguardare, riscoprire, narrare, è punto nodale delle azioni di Bande a Sud che fin dalla sua prima edizione del 2012, ha portato in piazza musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Trepuzzi nel centro pulsante degli immaginari bandistici del Sud. Il Festival – quest’anno alla sua dodicesima edizione – è diventato in pochi anni un appuntamento fisso con la grande musica nazionale e internazionale, da godere in piazza, gratuitamente, assaporando prodotti del territorio e scoprendo piccole realtà interne ma anche costiere del Nord Salento, che sempre più vogliono curare la propria offerta e la propria tipicità. L’appuntamento è dall’8 al 16 agosto a Trepuzzi, nel centro storico del paese e nella marina di Casalabate. Filo conduttore di quest’anno si riassume in un’unica parola: Collisioni

