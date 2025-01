Bari, nasce Casart32: un supporto per i problemi in ambito sanitario

Cas sta per Centro Assistenza salute, Art. 32 richiama esplicitamente l’art. 32 della Costituzione. Casart32 è nata dall’idea di 12 cittadini baresi che si sono prefissati l’obiettivo di mettersi a disposizione di tutti coloro che lasciati soli dal sistema sanitario nazionale sono costretti ad affrontare problemi in ambito sanitario come le liste d’attesa, l’eccessiva burocrazia e le difficoltà ad accedere ai servizi medici essenziali. La nuova realtà associativa è stata presentata a Bari nell’auditorium della Parrocchia preziosissimo sangue di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author