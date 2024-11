Bari, Municipalizzate: nasce il nucleo per le ispezioni comunali

BARI – La Giunta comunale, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha approvato la delibera che prevede la modifica del regolamento dei controlli interni sulle società partecipate del Comune di Bari relativamente alle attività ispettive affidate al “Nucleo per le ispezioni amministrative sulle partecipate” (N.I.A.P.), istituito nell’ambito delle competenze della nuova ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, voluta dallo stesso sindaco con l’obiettivo di potenziare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità e a presidio dell’osservanza, da parte delle società in house e delle altre partecipate comunali, delle regole poste a tutela della legalità e della trasparenza.

Nello specifico il Regolamento disciplina l’esercizio da parte del Comune di Bari dell’attività ispettiva quale funzione di vigilanza e controllo, ad esso spettante, sulle proprie aziende partecipate con l’obiettivo di supportare i processi di autocorrezione e conformazione di atti, procedure o comportamenti posti in essere dalle società partecipate ai principi di legalità e trasparenza.

Questa attività si configura come controllo di “secondo livello” in quanto non sostituisce gli organi di controllo interno delle singole aziende, ma ha l’obiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del sistema delle partecipate baresi. L’attività ispettiva viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le aziende partecipate del Comune di Bari, in conformità alle previsioni normative e al piano annuale dell’attività ispettiva, ma in via straordinaria può essere richiesta e attivata dal direttore della ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, in presenza di fattispecie di particolare gravità e urgenza, di esposti, denunce, notizie di stampa o di altri organi di informazione, segnalazioni di whistleblowing. Le ispezioni vengono condotte dal N.I.A.P. composto di norma da funzionari comunali dell’area di vigilanza.

Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i componenti del N.I.A.P. possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei, ossia specifiche figure professionali, scelte tra i funzionari comunali in possesso di specifica professionalità e idonea esperienza, da altri dirigenti o funzionari comunali che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili al buon esito dell’indagine. Il procedimento ispettivo si articola, di norma, in tre fasi: fase preparatoria, fase di indagine, fase di redazione della relazione conclusiva. La comunicazione di avvio del procedimento ispettivo è eseguita dal dirigente coordinatore del N.I.A.P. all’azienda o alla società ispezionata preventivamente, in caso di ispezione ordinaria, e contestualmente all’inizio dell’ispezione (primo accesso), in caso di ispezioni straordinarie.

L’attività ispettiva, sia quella ordinaria prevista dal Piano sia quella straordinaria, si conclude con la redazione della relazione conclusiva degli ispettori incaricati che viene trasmessa dal coordinatore del N.I.A.P. al direttore della ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, al direttore della ripartizione o struttura competente per materia, al sindaco e al presidente dell’azienda ispezionata previa verifica di coerenza dei risultati ispettivi da parte del medesimo coordinatore, qualora non abbia partecipato all’ispezione. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni dal mandato d’ispezione. In esito alla trasmissione della relazione ispettiva al presidente dell’azienda ispezionata, questi è tenuto a trasmettere al direttore della ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale copia degli atti di amministrazione attiva adottati sulla scorta delle risultanze ispettive, unitamente a una breve relazione sugli interventi correttivi intrapresi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author