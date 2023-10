Bari: Mignani, ‘Dobbiamo avere più fame della Reggiana’

“Tutte le squadre sono affamate di punti, noi dobbiamo averne di più. La Reggiana ha un’identità, fa possesso palla e ottime trame di gioco”. È così che Michele Mignani, tecnico del Bari, ha presentato la trasferta di sabato 7 ottobre con la Reggiana. “Diaw? Sta meglio, ha recuperato pienamente. E’ un valore aggiunto, un’arma nel nostro scacchiere”, ha puntualizzato l’allenatore sul bomber che ha trovato la via del gol con il Como nell’ultimo impegno al San Nicola. “I nostri tifosi ci seguiranno in massa? Cercheremo di dare soddisfazioni ai millecinquecento che saranno in Emilia”, ha concluso Mignani. Il Bari recupera l’esterno d’attacco Morachioli, ma dovrà fare a meno di Mattia Maita, fermato da un problema al polpaccio.

