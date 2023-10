Bari, Marino: “Un peccato aver perso due punti per una prodezza su punizione”

Pasquale Marino, allenatore del Bari, commenta così il pareggio conquistato dalla sua squadra contro il Modena nel suo esordio sulla panchina biancorossa:

LA PARTITA – “Quello che vorrei vedere con continuità l’ho visto a sprazzi. Ho visto una squadra vogliosa però, che ha provato a impostare il gioco, anche se solo a intermittenza. Dobbiamo essere più aggressivi, abbiamo concesso qualche occasione con tiri da fuori. Si poteva fare qualcosa di meglio, ma tutti hanno lottato. Questa squadra ha bisogno di una vittoria per giocare con più serenità, tanto che la parte migliore della partita per me è stata quella successiva al nostro vantaggio, in quel momento non ho visto paura di vincere. E’ un peccato aver perso due punti per un episodio, una prodezza su calcio di punizione sulla quale Brenno non ha alcuna responsabilità perché è stata la barriera ad aprirsi. La reazione dopo il loro pareggio è stata buona, abbiamo dimostrato di non voler pareggiare”.

MAIELLO – “Aspettiamo gli esami strumentali, ma da quello che mi dicono le sue condizioni non sono rosee. Era l’unico regista al momento disponibile, un calciatore fondamentale per noi. La sua assenza si è sentita fin dalla prima frazione. Ora dovremo adattarci a nuove situazioni senza di lui, sacrificando qualcuno in un ruolo non suo o cambiando qualcosa a livello tattico”.

ARAMU – “E’ arrivato in ritardo e deve trovare la migliore condizione fisica. Si è sacrificato bene nel primo tempo, a tal punto che magari ha perso un po’ di lucidità. Tornerà a breve il calciatore che tutti conosciamo, sta lavorando al massimo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp