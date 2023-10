Bari, Sibilli: “Gol? Avevo intenzione di farlo. Giusto ci sia pressione”

BARI. Giuseppe Sibilli, autore della rete del momentaneo vantaggio del Bari sul Modena, commenta così la gara del San Nicola: “Quando ho ricevuto palla dalla trequarti sono andato dritto verso la porta con la voglia di concludere verso la porta avversaria. Non ci ho pensato tanto, ma è andata bene e sono contento di questo. Cosa sta cambiando con Marino? Ci sono movimenti diversi rispetto a quello che facciamo prima, cerchiamo di stare larghi tra le linee ed io sinceramente sono molto contento. Era da tanto che non segnavo e va bene cosi. La vittoria mancata? Il peso in una piazza del genere ci deve essere, se vuoi giocare a calcio a certi livelli è giusto che sia così. Vincere aiuta anche ad essere più sereni e lucidi. E alla classifica ci pensiamo eccome perché tutto questo fa parte del nostro lavoro”.

