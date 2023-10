Bari, Marino non guarisce la pareggite: contro il Modena finisce 1-1 al San Nicola

Il Bari si fa riprendere ancora una volta ed esce con un pareggio dal San Nicola contro il Modena. Comincia con un 1-1 l’avventura di Pasquale Marino alla guida della formazione biancorossa, in uno stadio che ha contestato la proprietà subito prima del fischio d’inizio.

Non c’è la curva nord nei primi quindici minuti. La tifoseria organizzata lascia vuoto il settore in segno di protesta contro la società. Il primo Bari di Marino è con il tridente Aramu-Diaw-Sibilli. Solo panchina per Nasti. Poche emozioni nel primo tempo. La prima conclusione è di Tremolada che al 7’ prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio. Protesta il Bari per un presunto tocco con un braccio di Zaro su tiro di Aramu al 17’ ma per l’arbitro è tutto regolare. Un minuto più tardi il Bari perde Maiello per infortunio, entra Bellomo che fa la mezzala, Acampora va a fare il play. Brenno protagonista al 19’: il portiere del Bari respinge la conclusione dalla distanza di Palumbo. Al 40’ piazzato di Sibilli che Gagno controlla senza alcun problema.

Nella ripresa entra Morachioli al posto di Aramu con Sibilli che si sposta a destra. Al minuto 8 il Bari spreca una ripartenza: Diaw calcia debolmente in porta al posto di servire Sibilli libero a destra. Il vantaggio del Bari arriva al 27’: Sibilli recupera palla nella sua metà campo, fa 40 metri palla al piede e batte Gagno. Il vantaggio dura solo dieci minuti. Manconi su calcio di punizione dal limite mette le cose in parità con il pallone che si infila tra gli uomini della barriera e sorprende Brenno. I biancorossi hanno subito l’occasione per riportarsi in vantaggio ma Morachioli non approfitta di una disattenzione della difesa del Modena e conclude a lato. Non succede più nulla nei cinque minuti di recupero. Per il Bari è l’ottavo pareggio in 10 gare, l’ottava di fila senza vittorie, per il Modena il sesto match consecutivo senza i tre punti.

10a g. Serie BKT: Bari-Modena 1-1

Marcatori: 27’st Sibilli (B), 39’st Manconi (M)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval (44’st Achik), Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Koutsoupias, Maiello (21’pt Bellomo), Acampora, Aramu (1’st Morachioli), Diaw (30’st Nasti), Sibilli (30’st Pucino)

A disp.: Farroni, Matino, Faggi, Zuzek, Edjouma, Akpa-Chukwu, Frabotta

All. P. Marino

Modena (4-3-1-2): Gagno, Ponsi (28’st Riccio), Palumbo (35’st Strizzolo), Magnino, Bonfanti (10’st Manconi), Tremolada (28’st Bozhanaj), Gerli (c), Zaro, Cotali, Cauz, Abiuso (10’st Falcinelli)

A disp.: Seculin, Vandelli, Pergreffi, Guiebre, Giovannini, Battistella, Mondele

All. P Bianco

Arbitro: Sig. Manuel Volpi (Arezzo); assistenti: Sig. Alex Cavallina (Parma) e Sig. Federico Longo (Paola). Quarto Ufficiale: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola). VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Ammoniti: Ricci (B), Zaro (M), Cauz (M), Cotali (M), Gerli (M), Sibilli (B), Bozhanaj (M), Di Cesare (B)

Espulsi:

Angoli: 8-3

Rec.: 3’pt, 5’st

Note: stadio San Nicola; pioggia a tratti torrenziale, 22°C, terreno in ottime condizioni; 15.176 spettatori (8.809 abbonati; 191 tifosi ospiti)

