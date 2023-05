BARI – Quattro frecce e quattro intercity cancellati sulla tratta Lecce – Milano e Lecce – Bologna ma fortunatamente nessun disagio. Sono stati avvisati tutti per tempo con mail e sms i passeggeri e fruitori dei mezzi delle Ferrovie dello Stato che dalla Puglia stanno raggiungendo in questi giorni il nord Italia, a causa del maltempo che sta imperversando sull’Emilia Romagna, in particolare da Bologna alla costa. Nessun disagio in stazione centrale nel capoluogo pugliese dove sui timetable risulta cancellato solo il treno per Milano delle 11,30, e quelli per Lecce con un ritardo di 3 ore e 20, quello delle 7,44, e di 2 ore e 20 quello delle 7,05. Da Trenitalia fanno sapere che tutti i passeggeri sono stati contattati preventivamente dando loro la possibilità di ottenere il rimborso della tratta o lo spostamento della prenotazione. Intanto sono state riscontrate durante la mattinata limitazioni nel percorso ferroviario soprattutto tra Pesaro e Ancona e alcuni treni sono stati dirottati dalla linea adriatica su quella tirrenica per raggiungere Milano e Bologna. Trenitalia consiglia comunque di tenere d’occhio i siti Infomobilità e Viaggia Treno, oltre a Fsnews, per viaggiare in tutta sicurezza. Nessun disagio, invece per quanto riguarda i voli. Da Aeroporti di Puglia fanno sapere che non sono pervenute cancellazioni sull’unico volo che collega l’Emilia Romagna, quello sul Marconi di Bologna.

