BARI – Bici, sup, nord walking e moto. Quattro appuntamenti per quattro sport per un unico fine settimana. Tra sabato e domenica prossimi, 20 e 21 maggio, bari si veste di manifestazioni sportive per regalare alla città una serie di appuntamenti dedicati a chi ama fare sport all’aria aperta e non solo. Si inizia sabato e domenica con la due giorni di Nordic Walking, il campionato regionale di Sup “Barion Sup Race” e il motoraduno nazionale Andrea Testa. Domenica, invece, spazio anche agli appassionati delle due ruote con il consueto appuntamento di Bimbimbici. Il tutto per una città sempre più improntata sugli sport all’aperto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp