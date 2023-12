Bari, malore per l’assessore Palese: ricoverato

BARI – Si sarebbe sentito male durante i lavori di Giunta Regionale l’assessore pugliese alle Politiche della Salute, Rocco Palese. Il delegato di Giunta stava seguendo le attività dal suo ufficio. Immediato l’intervento del 118. I medici lo avrebbero portato al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo per accertamenti. L’assessore sarebbe vigile e fuori pericolo. Secondo i sanitari, si sarebbe trattato di un attacco di ipertensione forse dovuto allo stress. I valori al momento sarebbero tornati alla normalità ma l’assessore resterà nel nosocomio ancora per qualche giorno per ulteriori esami

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp