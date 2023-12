Bari, aggressioni al parco: 17enni accusati di tentata rapina e lesioni

L’udienza preliminare del processo in cui due 17enni sono accusati di tentata rapina, lesioni personali e violenza privata si terrà il 29 gennaio 2024 davanti al tribunale dei minori di Bari. Sono parte di una ‘baby gang’ che ha perpetrato aggressioni nel parco Due Giugno di Bari tra dicembre 2021 e febbraio 2022.

Un 20enne, Giuseppe Tigri, è stato condannato a tre anni di reclusione e a una multa di 800 euro in relazione agli stessi fatti. Altri giovani non identificati avrebbero fatto parte del gruppo. Gli imputati avrebbero circondato le vittime picchiandole e tentando di rubare loro i cellulari. Si parla di motivazioni bullistiche e di un’aggressione in cui è stato rotto il naso a uno dei ragazzi.

Un imputato è accusato anche di aver rapinato il cellulare a un tredicenne per uno sguardo considerato maligno verso un suo amico, costringendo la vittima a scusarsi e subendo ulteriori violenze fisiche.

