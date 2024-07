Bari, logistica e trasporti alla prova della trasformazione digitale

BARI – La logistica e i trasporti sono interessati da profonde trasformazioni digitali sulla spinta di tecnologie innovative come Intelligenza Artificiale, Internet of Things (IoT), Big Data, robotica, Blockchain. Questa transizione sta rivoluzionando il modo in cui le merci vengono spostate e gestite, creando nuove opportunità e sfide per le aziende e i lavoratori del settore. Oggi ogni merce è tracciata. I magazzini sono controllati in tempo reale con informazioni istantanee sullo stato delle scorte, dei prodotti in esaurimento o in giacenza. Nel porto di Bari, ad esempio, il percorso delle merci in viaggio è tracciato dal momento dello sbarco fino ai controlli doganali e fino all’uscita dai varchi portuali, cosa che consente una migliore gestione dei flussi, individuando per tempo eventuali colli di bottiglia. In Puglia ci sono anche operatori che, per la movimentazione delle merci, utilizzano sistemi ‘intelligenti’. Di questo si è parlato nella giornata di studio “La Digital Transformation nella Logistica e nei Trasporti: tecnologie, aziende, persone” che ha coinvolto i principati attori del comparto: dalle aziende alle associazioni di categoria passando prima di tutto dalle scuole di formazione.

