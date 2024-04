Bari-Pisa 1-1, Giampaolo inizia con un pari: Puscas risponde a Calabresi

Finisce pari e patta tra il primo Bari di Giampaolo e il Pisa: Puscas dal dischetto risponde a Calabresi. Da salvare l’atteggiamento del secondo tempo, non il risultato che dopo la vittoria del Cosenza a Reggio Emilia fa ancora preoccupare la piazza biancorossa.

Comincia malissimo il Bari: incursione da sinistra di Barbieri, traversone per Calabresi che senza troppi problemi va a metterla in buca d’angolo. Reazione molle dei biancorossi che vanno al tiro la prima volta con Sibilli alla mezz’ora. Nicolas blocca in due tempi. Brenno sfiora la frittata al 39’ su una conclusione innocua di Moreo. Il pallone esce di poco. Puscas si mette in proprio al 41’: la conclusione sul secondo palo termina fuori così come quella di Maita al 44’ che non esce di molto.

Nella ripresa il Bari prova ad accelerare i ritmi: Kallon va via a destra e la mette in mezzo per Sibilli, respinta a una mano di Nicolas. Pareggia il Bari dopo 10’ della ripresa: Calabresi colpisce con un braccio in area di rigore, dopo la conferma del Var Puscas si porta dagli 11 metri e spiazza Nicolas. Altra discesa di Kallon al 21’: Nicolas anticipa Morachioli quel tanto che basta per vitare il raddoppio. Erroraccio di Dorval al 33’: Tramoni crossa ma la difesa del Bari riesce a rimediare. Nasti sfiora di nuovo il 2-1 all’86’: Nicolas respinge, poi la difesa del Pisa salva sulla linea. Finisce dopo 6’ di recupero. Un punto che muove la classifica anche se l’uscita dal tunnel è ancora lontana.

34a g. Serie BKT: Bari-Pisa 1-1

Marcatori: 3′ Calabresi (P), 15’st rig. Puscas (B)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (43’st Bellomo), Benali, Sibilli, Kallon (30’st Nasti), Puscas (30’st Nasti), Morachioli (22’st Aramu)

A disp.: Pissardo, Matino, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora

All. F. Giampaolo

Pisa (3-4-2-1): Nicolas, Caracciolo (c), Hermansson (22’st Canestrelli), Marin, Esteves (22’st Veloso), Valoti (31’st Toure), Arena (22’st Tramoni), Moreo, Calabresi (41’st Beruatto), Barbieri, D’Alessandro

A disp.: Loria, Leverbe, Bonfanti, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini

All. A. Aquilani

Arbitro: Sig. Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Sig. Gamal Mokhtar (Lecco) e Sig. Federico Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Sig. Francesco D’Eusanio (Faenza). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Di Cesare (B), Barbieri (P), Ricci (B)

Espulsi: rosso dalla panchina al DS Ciro Polito e Christian Agnelli della panchina toscana

Angoli: 7-5

Rec.: 1’pt; 6’st

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria della tragica scomparsa di Mattia Giani, giovane calciatore del Castelfiorentino United ASD, a seguito di un malore occorso durante una gara.

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 15°C, terreno in buone condizioni; 15.577 spettatori (8.809 abbonati; 302 tifosi ospiti)

