Bari, Leccese incontra i cittadini di Bari Vecchia

BARI – Varco Ztl, mancanza d’acqua, affitti brevi e rischio sicurezza. L’amministrazione comunale incontra i cittadini e residenti di Bari vecchia proprio per fare il punto su ciò che non va nel quartiere San Nicola, ormai preso d’assalto dalla gentrificazione e dall’overtourism. Il focus dell’incontro, nella sala dell’Odegitria della Cattedrale, è stato il traffico nella zona del Castello Svevo in particolare sull’attivazione dei varchi Ztl di piazza Massari e sull’apertura del parco. E così le auto in doppia fila – hanno lamentato i residenti – spesso bloccano i posti e li occupano abusivamente e la colpa è proprio del varco di piazza Massari ancora disattivato.

Nelle prossime settimane il sindaco valuterà la soluzione di una questione più volte affrontata anche dall’amministrazione Decaro e deciderà come risolvere il problema parcheggi che a Bari vecchia è diventato centrale per la viabilità e la sicurezza dei residenti.

