Fp Cgil, dipendenti del Comune in assemblea: “Non se ne può più”

BARI – “Non se ne può più. Siamo sempre meno considerati”. Carenza di personale nelle ripartizioni, problemi sulla sicurezza tra gli agenti della polizia locale e mancanza di modelli organizzativi. I dipendenti del comune di Bari si ritrovano in assemblea nella sala consiliare per discutere della loro situazione lavorativa che – a quanto denunciato – non sarebbe soddisfacente. A quanto pare ci sarebbe un malessere diffuso e una disaffezione al proprio posto rispetto al datore di lavoro. Al danno creato dalla disorganizzazione lavorativa si aggiunge – secondo i rappresentanti della Funzione Pubblica della Cgil – un altro dettaglio: il Governo mette risorse irrisorie sul contratto di lavoro, riduce i bonus e il comune di Bari che fa? A quanto denunciato, l’ente di corso Vittorio Emanuele non pagherebbe neanche quelli

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author