Bari, Leccese: ‘Il lavoro duro deve ancora iniziare’

“Siamo solo all’inizio, il duro lavoro deve ancora cominciare. Sono ampiamente soddisfatto, anche per le proporzioni del voto, che fanno capire quanto sia importante questo risultato. Ha vinto il sistema Leccese, sinonimo di energia, pulizia, leali e valori. Sarò il sindaco di tutti, ma in particolar modo di tutti coloro che non hanno partecipato al voto sentendosi trascurati: a questa gente voglio restituire la fiducia nelle istituzioni della città. Spero che in consiglio comunale si possa ricomporre il rapporto dialettico nell’interesse esclusivo della città. Voglio ringraziare Michele Laforgia: mi ha costretto a una campagna faticosa per il primo turno, ma per il ballottaggio lui e la sua coalizione mi hanno sostenuto lealmente. Ringrazio anche i consiglieri comunali che hanno lavorato nell’ultima consiliatura, augurando buon lavoro a quelli che subentreranno“. Così Vito Leccese, neo eletto sindaco di Bari, commentando dal suo comitato la vittoria su Fabio Romito (Centrodestra) al ballottaggio.

