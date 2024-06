Bari, Laforgia: ‘Contribuito a straordinario successo di Leccese’

“Un nuovo inizio. Complimenti e auguri al nuovo sindaco di Bari, Vito Leccese. L’alleanza progressista ha confermato i risultati del primo turno eleggendolo al ballottaggio con oltre il 70% dei voti. A questo straordinario successo abbiamo contribuito anche noi, mantenendo gli impegni che avevamo assunto durante la campagna elettorale”. Lo afferma Michele Laforgia, candidato sindaco di una parte del centrosinistra al primo turno, tra cui M5s e Si, che poi ha sostenuto Leccese al ballottaggio.

“Ora sta al nuovo sindaco e alla nuova maggioranza non tradire la fiducia degli elettori: dobbiamo realizzare insieme i programmi che abbiamo proposto e che dovremo ridurre a unità nei prossimi giorni. In ogni caso noi ci saremo, con i nostri consiglieri comunali e i nostri consiglieri municipali. Per la prima volta nella storia la sinistra a Bari rappresenta quasi il 22% degli elettori e delle elettrici, con il mandato di proseguire e rinnovare il governo del centrosinistra in città. Ma per noi la sfida è ancora più ampia: ridare fiducia alla politica e battere la rassegnazione, l’indifferenza, l’astensionismo. Si può fare se saremo capaci di combattere le diseguaglianze, le povertà vecchie e nuove, le ingiustizie. È davvero un nuovo, entusiasmante inizio”, conclude Laforgia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author