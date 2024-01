Bari, la gdf sequestra tre quintali di oloturie

BARI – Le fiamme gialle della Stazione Navale di Bari, nei giorni scorsi, in località Torre a Mare, nel corso di un controllo su strada, hanno scoperto all’interno di un’autovettura ben 286 kg di oloturie.

L’attività è stata quindi estesa a un deposito all’interno del quale vi erano attrezzature per la lavorazione del prodotto, per questo sottoposto a sequestro insieme ai molluschi e all’autoveicolo utilizzato per il trasporto. Il conducente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria e saranno svolti specifici approfondimenti di natura fiscale.

Le oloturie, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino, sono spesso oggetto di traffico illegale destinato al mercato estero, e vengono commercializzate a prezzi molto elevati (fino a 700 euro al chilogrammo).

