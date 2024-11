Bari, in piazza la mobilitazione dello Spi Cgil

BARI – Inflazione e recupero potere di acquisto delle pensioni; Un fisco ingiusto e vessatorio; anziani non autosufficienti; Sanità. I pensionati dello Spi Cgil di bari sono scesi in piazza – come in molte altre città italiane – per manifestare contro la Legge di Bilancio e a sostegno degli anziani. Il Potere logora chi non c’è l’ha è lo slogan scelto per la mobilitazione che guarda alle pensioni che – stando a quanto denunciano i pensionati della Confederazione – “non hanno recuperato quanto perso con l’inflazione e per il 2025, il meccanismo di rivalutazione non sarà sufficiente dato che i pensionati italiani pagano il doppio delle tasse rispetto alla media europea. E ancora sanità: lo Spi denuncia la mancanza di risorse per l’assistenza domiciliare. Il Governo – dicono – prevede risorse insufficienti per il 2025, aggravando problemi come liste d’attesa e carenze di personale. In Puglia, l’8,4% delle famiglie non può permettersi cure mediche.

