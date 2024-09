Bari: in calo violazioni legate all’abbandono dei rifiuti

Nei primi otto mesi del 2024, gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno accertato e contestato 1.934 violazioni relative all’abbandono e al conferimento irregolare dei rifiuti. Un dato in netto calo rispetto allo scorso anno, quando le violazioni rilevate erano state 5.000 nell’arco di 12 mesi.

Il Comune ha specificato che 918 verbali sono stati emessi per il conferimento fuori orario, 400 per l’abbandono di materiali ingombranti, 333 per conferimenti fatti da non residenti, 58 per piccoli rifiuti lasciati in strada, 18 per mancata raccolta delle deiezioni canine e 207 per conferimenti irregolari nelle aree dove è stato introdotto il sistema di raccolta porta a porta.

Le operazioni di contrasto, condotte da 12 agenti, sono supportate da tecnologie informatiche e sistemi di videosorveglianza. “Da anni l’amministrazione comunale lavora per contrastare le cattive abitudini e migliorare la raccolta dei rifiuti, ma serve la collaborazione di tutti i cittadini”, ha dichiarato l’assessora alla Polizia locale, Carla Palone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author