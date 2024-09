Nella giornata contro i suicidi, una panchina della speranza

BARI – Una “Panchina della Speranza”, dipinta di turchese e viola – i colori del fiocchetto internazionale per la prevenzione del suicidio -, per sensibilizzare la comunità su un tema troppo spesso considerato un tabù.

A inaugurarla, in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, tre associazioni di volontariato a il Fortino Sant’Antonio di Bari, nate con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico e sociale in età evolutiva e le politiche di contrasto al disagio giovanile, tra cui l’autolesionismo e le tendenze suicidarie.

Un momento per parlare e riflettere tutti insieme su un tema di cui si discute ancora troppo poco ma tragicamente all’ordine del giorno, soprattutto tra i più giovani. Perché aprirsi, condividere con gli altri le proprie emozioni, fidarsi di coloro che ricevono le nostre parole, è già il primo passo per comprendere e combattere fianco a fianco contro un vero e proprio “mostro” dei giorni nostri: l’idea di essere soli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author