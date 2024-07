Bari, il punto sul mercato: Favasuli primo colpo, Obaretin e Sgarbi i prossimi?

Il Bari accelera sul mercato e si appresta a mettere a referto il primo colpo in entrata della sua sessione estiva: tutto fatto per l’approdo in biancorosso di Costantino Favasuli, laterale mancino classe 2004. Reduce da una buona stagione in B con la maglia della Ternana, conclusa con l’amara retrocessione dopo il doppio confronto playout contro gli stessi pugliesi, il giovane calciatore arriverà in riva all’Adriatico con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dalla Fiorentina, club proprietario del suo cartellino che ha voluto così mantenere la possibilità di avere l’ultima parola su di lui. Favasuli non occuperà una casella over e andrà di fatto a completare la corsia di sinistra, nella quale resterà il confermatissimo Ricci.

Occhio, però, perché il direttore sportivo Magalini non ha alcuna intenzione di fermarsi qui; questa settimana dovrebbe essere quella giusta anche per assicurarsi le prestazioni di altri due under provenienti dal Napoli: si tratta del difensore Obaretin e dell’attaccante Sgarbi, messi nel mirino da diversi giorni e adesso, con l’apertura della sessione estiva, pronti a essere ufficializzati. Un pizzico più defilato, almeno per il momento invece, l’altro under partenopeo Ambrosino per il quale non manca la concorrenza. Capitolo porta: ad affiancare Pissardo e Pellegrini alla fine dovrebbe essere uno tra Mirko Pigliacelli e Semuel Pizzignacco, rispettivamente in uscita dal Palermo e dalla Feralpisalò. Il primo rappresenta un profilo più esperto che verrebbe a Bari per fare il titolare, mentre il secondo, classe 2001, è la quota investimento per il futuro; sullo sfondo, ma meno concreti, Leali del Genoa e Semper del Como, mentre ha perso quota l’ipotesi di un ritorno di Micai. In chiusura l’attacco, con la ricerca di una punta di categoria che prosegue: ferma la trattativa per Pedro Mendes dell’Ascoli, con il calciatore che ha tante richieste e con i marchigiani che non hanno fretta di venderlo, reale l’interesse per De Luca della Sampdoria.

