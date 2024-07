Cerignola, tentativo per Vannucchi. Il portiere vuole la B

Il Cerignola si muove anche in entrata, uno dei punti da dover sistemare riguarderà sicuramente la porta. Scaduto il contratto di Titas Krapikas (valutazioni in corso sull’eventuale rinnovo), l’Audace accoglierà nuovamente Umberto Saracco, di rientro dal prestito al Lecco. Nelle ultime ore si è però registrato un tentativo concreto per Gianmarco Vannucchi, portiere classe ’95 nelle ultime due stagioni protagonista al Taranto. I gialloblù avrebbero presentato un’offerta che il giocatore avrebbe rifiutato preferendo il salto in cadetteria, su di lui è forte l’interesse della Carrarese.

