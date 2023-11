Bari, il piano triennale non piace alla piazza

L’intervista del direttore sportivo Ciro Polito a Radio Bari ha confermato il piano triennale della società biancorossa, che per questa stagione, quindi, pare debba accontentarsi di una posizione nella zona playoff. Dichiarazioni che non sono state accolte con favore da gran parte della tifoseria, che dopo il terzo posto e la Serie A sfumata a due minuti dalla fine si aspettava un campionato di vertice sin da subito e non la continua di un progetto che prevedeva una crescita graduale ma che è stato snaturato in positivo dall’exploit dello scorso anno. Il dirigente biancorosso ha poi ribadito che a gennaio arriveranno un play di spessore e un attaccante in base alle esigenze di Marino. La buona notizia si chiama Jeremy Menez: l’attaccante francese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e a dicembre tornerà nell’elenco dei convocati. Nel frattempo sabato al San Nicola arriva il Venezia e la sfida con la seconda della classe sarà l’occasione per provare a riconciliarsi con il pubblico: la vicecapolista è una formazione forte di ben 27 punti in classifica, frutto di otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, che ha raccolto solo lunghezze in meno del Parma. Pohjanpalo, Pierini e Gytkjaer i pericoli numero uno della squadra arancioneroverde, che viene da tre vittorie consecutive. Marino dovrebbe ritrovare Frabotta, assente nell’ultima di campionato. Contro una squadra che gioca con la difesa a quattro l’allenatore siciliano potrebbe cambiare qualcosa. Le riflessioni sono aperte. La palla, adesso, passa al campo.

