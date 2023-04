Bari: Giudice, Vicari tra i 14 calciatori fermati per un turno

Il giudice sportivo ha fermato per un turno 14 giocatori dopo la 34a Giornata della Serie B. Tra questi c’è anche Francesco Vicari, difensore del Bari, il quale dovrà saltare la sfida casalinga con il Cittadella, in programma alle 15.00 di lunedì 1° maggio allo stadio San Nicola. Tre assenze pesanti anche per i veneti: Crociata, Giraudo e Varela.

Ecco i 14 calciatori appiedati per una giornata: Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana), Meccariello (Spal) e Vicari (Bari).

